Goldrausch – und weiter geht der Ausverkauf / Kiezgefluester 28

bbs backfocus

Scheibchenweise wird die alte Kreuzberger Kiezkultur dem Mammon

preisgegeben. Die Profitmaximierung ist der Standard. Das geschieht meist auf Kosten

der Schwächsten. Viele Mieter sind schon gekündigt worden und aus dem

Kiez verdrängt. Jetzt sind in Kreuzberg mehrere Läden akut

räumungsbedroht: Der Laden Bantelmann in der Wrangelstraße, die Bäckerei

Filou in der Reichenberger Straße und der Buchladen Kisch & Co auf der

O-Strasse.

Heute haben sich Bewohner aus dem Kiez zusammen gefunden, um ein Zeichen

zu setzen. Gegen Verdängung, für den Erhalt der alten Kiezkultur, für

eine bunte Kreuzberger Mischung.

https://www.youtube.com/watch?v=6iUJCULn4Po