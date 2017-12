14. 12. – KUNDGEBUNG GEGEN VERDRÄNGUNG DURCH MIETSPEKULATION

Am 14.12.2017 um 11.00 Uhr soll im Abba Berlin Hotel, Lietzenburger

Straße 89, unser Haus in Kreuzberg meistbietend versteigert werden.

Wir wollen nicht versteigert werden!

Wir sind gegen einen Kauf mit spekulativem Interesse!

Wir sehen das Bezirksamt in der Pflicht, sein Vorkaufsrecht als ein Mittel

gegen Verdrängung im Milieuschutzgebiet auszuüben!

Wir als Mieter*innen zeigen am Tag der Auktion vor Ort Gesicht.

Mit unserem Schicksal wird nicht spekuliert! Wir lassen uns nicht aufgrund

extrem steigender Mieten oder der Umwandlung in Eigentum aus unseren

Wohnungen und Gewerberäumen in Kreuzberg verdrängen.

Die Versteigerung des Hauses und ihr Ausgang haben eine große,

richtungsweisende Bedeutung für den gesamten Kiez sowie die Menschen

und die Bevölkerungsstruktur der Stadt. Die Versteigerung stellt einen Angriff

auf den Milieuschutz dar.

Die rot-rot-grüne Regierung soll sich dezidiert und öffentlich für eine vielfältige

Bewohner*innenstruktur einsetzen, in der auch einkommensschwache

Menschen in ihren Wohnungen und ihren Kiezen bleiben können. Nun

müssen die Politiker zeigen, dass sie zu ihren Versprechen stehen und den

Mieter*innenschutz ernst nehmen. Wenn die Politik Mieterschutz tatsächlich

ernst nimmt, dann muss sie es hier beweisen!

UNTERSTÜTZT UNS!

KOMMT AM 14.12. UM 10.00 UHR ZUR LIETZENBURGER STRASSE 89!

Mietergemeinschaft Eisenbahn 2+3/Muskauer 10